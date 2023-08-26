Добивался получения F-16 Украиной и осенью должен был уехать на учения: в сети скорбят по погибшему пилоту "Джусу"

Пилот очень хотел пересесть на F-16 и делал все, чтобы Украина получила эти самолеты

В пятницу, 25 августа, во время выполнения учебного полета в Житомирской области погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков, более известный под позывным "Джус", а также еще два пилота. Печальное событие не могло пройти мимо внимания пользователей сети.

Информацию о его гибели уже подтвердила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, а украинцы начали выражать соболезнования в связи с тяжелой для нашей страны потерей, которая произошла накануне Дня авиации.

В частности журналист Петр Шуклинов напомнил, что "Джус" не только уничтожил сотни оккупантов, но и активно продвигал на Западе идею предоставления Украине самолетов F-16. Для этого пилот провел много встреч с иностранными СМИ.

Не стали молчать и другие пользователи сети, которые напомнили, что украинский пилот активно старался продвигать изменения Воздушных сил к лучшему, а в октябре текущего года должен был отправиться в США, чтобы пройти обучение на F-16.

Как известно, "Джус" с начала вторжения защищал украинское небо в качестве пилота МиГ-29 и отметился во время боев за Киев. По состоянию на май 2022 года у него уже было более 500 часов боевого налета.

Как сообщалось ранее, накануне стало известно о гибели военнослужащего подразделения "Химера" Эдуарда Ращука, который за свой героизм получил орден лично от президента Владимира Зеленского