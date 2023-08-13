Его мужество отмечал лично Зеленский: на фронте погиб боец подразделения "Химера" (фото)

Герой погиб во время выполнения боевого задания

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла к побратимам и в семью Эдуарда Ращука.

Об этом сообщают в сети.

Глава Общественного совета при одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что Эдуард "Дед" Ращук защищал Украину рядах подразделения "Химера", входящего в состав 126-й бригады ТрО ВСУ.

"Мощный Козак из патриотического общества Одесчины ушел в ряды Небесного Легиона…", — говорит он.

Стоит отметить, что прошлой осенью воин лично получил орден "За мужество" 3 степени из рук Владимира Зеленского.

Побратим погибшего Александр Капшин уточнил, что герой погиб во время выполнения боевого задания.

"Ты был очень добродушным человеком. Навеки в строю", — пишет Капишин.

Прощание с Эдуардом Ращуком состоялось 13 августа в 10:30-11:00 возле Дома офицеров (ул. Пироговская, 7/9) в Одессе.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб известный майдановец и основатель "Мегамарша в вышиванках" Андрей Бабинский.

Также мы сообщали, что Также мы сообщали, что на войне погиб известный украинский спортсмен и актер Евгений Светличный.