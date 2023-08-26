Домагався отримання F-16 Україною і восени мав виїхати на навчання: у мережі сумують за загиблим пілотом "Джусом"

Пілот дуже хотів пересісти на F-16 і робив усе, щоб Україна отримала ці літаки

У п’ятницю, 25 серпня, під час виконання навчального польоту на Житомирщині загинув відомий український пілот Андрій Пільщиков, більш відомий під позивним "Джус", а також ще два пілоти. Сумна подія не могла пройти повз увагу користувачів мережі.

Інформацію про його загибель вже підтвердила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, а українці почали висловлювати співчуття у зв’язку з тяжкою для нашої країни втратою, яка сталася напередодні Дня авіації.

Зокрема, журналіст Петро Шуклінов нагадав, що "Джус" не тільки знищив сотні окупантів, а й активно просував на Заході ідею надання Україні літаків F-16. Для цього пілот провів багато зустрічей з іноземними ЗМІ.

Не стали мовчати й інші користувачі мережі, які нагадали, що український пілот активно намагався просувати зміни в Повітряних силах на краще, а у жовтні поточного року мав вирушити до США, щоб пройти навчання на F-16.

Як відомо, "Джус" з початку вторгнення захищав українське небо як пілот МіГ-29 і відзначився під час боїв за Київ. Станом на травень 2022 року він уже мав понад 500 годин бойового нальоту.

Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо про загибель військовослужбовця підрозділу "Химера" Едуарда Ращука, який за свій героїзм отримав орден особисто від президента Володимира Зеленського