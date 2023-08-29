Притула на коленях, родственники в слезах: в Киеве простились с погибшим летчиком "Джусом" (фото, видео)

Прощальная церемония проходила в Патриаршем соборе Воскресения Христова

В Киеве 29 августа попрощались с известным украинским пилотом Андреем "Джусом" Пильщиковым, который погиб в трагической авиакатастрофе в небе над Житомирщиной. Простится с героем пришли его родственники, побратимы и известные личности.

На скорбном мероприятии побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Его фото и видео передали всю трагичность момента.

Прощальная церемония проходила в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. С самого утра там собрались десятки украинцев, чтобы провести в последний путь нашего летчика.

Возложить цветы к гробу павшего воина пришли его родственники, побратимы, командиры и известные личности. Среди них, в частности, любимая Андрея, украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула, а также блогер и волонтер Мелания Подоляк.

"Телеграф" выражает искренние соболезнования семье погибшего героя.

Напомним, что 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа с участием двух учебных самолетов Л-39 из-за чего погибли трое украинских пилотов.

Ранее мы писали о том, что в ГБР начали расследование обстоятельств авиакатастрофы на Житомирщине. Виновным грозит до 15 лет тюрьмы.