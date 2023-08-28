Гибель трех украинских пилотов на Житомирщине: ГБР сделало заявление и грозит тюрьмой

Правоохранители узнают о состоянии самолетов перед вылетом

В ГБР начали расследование обстоятельств авиакатастрофы на Житомирщине, во время которой погибли три украинских летчика. Уголовное дело открыто, а виновным грозит до 15 лет тюрьмы.

В пресс-службе ведомства отметили, что, в частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков". Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

"ГБР выражает соболезнования семьям погибших военных и проведет тщательную проверку по установлению причин трагедии. Потеря каждого воина – огромная потеря для всей страны", — пишут правоохранители.

Напомним, что 25 августа во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины: майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин, капитан Андрей "Джус" Пильщиков.

Ранее мы писали о том, что в сети скорбят по погибшему пилоту "Джусу".