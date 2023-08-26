Отвели падающие самолеты от домов и людей: подробности авиакатастрофы на Житомирщине (фото, видео)

Самолеты разбились неподалеку от жилых домов

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области произошла авиакатастрофа с участием двух учебных самолетов Л-39 из-за чего погибли трое украинских пилотов, среди которых известный военнослужащий Андрей Пильщиков ("Джус").

Как сообщила народный депутат Виктория Сюмар, самолеты столкнулись в небе прямо над стадионом одного из местных сел, когда там находились дети.

"Они столкнулись прямо над деревенским стадионом, где в то время были детские соревнования, но оттягивали пылающие и падающие самолеты подальше от деревни. Чтобы не погибли гражданские", — написала она.

По словам нардепа, местные жители сообщили, что самолеты падали очень низко, прямо над крышами домов. В итоге здания остались неповрежденными, а местные жители не пострадали.

Тем временем в СМИ появились фото и видео с места авиакатастрофы, на которых видны обломки разбившихся самолетов.

Как известно, "Джус" с начала вторжения защищал украинское небо в качестве пилота МиГ-29 и отметился во время боев за Киев. По состоянию на май 2022 года у него уже было более 500 часов боевого налета.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб известный активист Майдана и основатель "Мегамарша в вышиванках" Андрей Бабинский.