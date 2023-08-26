Відвели падаючі літаки від будинків і людей: подробиці авіакатастрофи на Житомирщині (фото, відео)

Літаки розбилися неподалік житлових будинків

У п’ятницю, 25 серпня, на Житомирщині сталася авіакатастрофа за участю двох навчальних літаків Л-39, через що загинули троє українських пілотів, серед яких відомий військовослужбовець Андрій Пільщиков ("Джус").

Як повідомила народний депутат Вікторія Сюмар, літаки зіткнулися у небі просто над стадіоном одного з місцевих сіл, коли там були діти.

"Вони стикнулися прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання, але відтягували палаючі і падаючі літаки подалі від села. Аби не загинули цивільні", — написала вона.

За словами нардепа, місцеві жителі повідомили, що літаки падали дуже низько, прямо над дахами будинків. У результаті будинки залишилися непошкодженими, а місцеві жителі не постраждали.

Тим часом у ЗМІ з’явилися фото і відео з місця авіакатастрофи, на яких видно уламки літаків, що розбилися.

Як відомо, "Джус" з початку вторгнення захищав українське небо як пілот МіГ-29 і відзначився під час боїв за Київ. Станом на травень 2022 року він уже мав понад 500 годин бойового нальоту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий активіст Майдану та засновник "Мегамаршу у вишиванках" Андрій Бабінський .