Авиакатастрофа над Житомирщиной: в Воздушных силах назвали имена всех погибших летчиков (фото)

Герои не умирают

В Воздушных силах ВСУ назвали имена всех погибших в авиакатастрофе над Житомирской областью. Каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях.

Военные уточнили, что погибшие являлись пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины.

"Выражаем искренние соболезнования родным погибших. Светлая память о защитниках неба Украины навсегда останется в сердцах близких, побратимов, всего благодарного Украинского народа", — говорится в сообщении.

Что известно о павших героях

Майор Вячеслав Минка (жил в Киевской области). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета. Являлся опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин (проживал в Полтавской области). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов.

"Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях", — отмечают военные.

Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Джус". 8 лет жизни посвятил авиации. С началом полномасштабной войны было более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях обстановки. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ уже начали расследование авиакатастрофы. По словам их спикера Юрия Игната, сроки пока неизвестны, но в разных случаях они могут достигать и полугода.

"По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена . Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование", — объяснил Игнат.

Напомним, что 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа с участием двух учебных самолетов Л-39 из-за чего погибли трое украинских пилотов.

Ранее мы писали о том, что в сети скорбят по погибшему пилоту "Джусу".