Притула на колінах, родичі в сльозах: у Києві попрощалися із загиблим льотчиком "Джусом" (фото, відео)

Прощальна церемонія проходила у Патріаршому соборі Воскресіння Христового

У Києві 29 серпня попрощалися з відомим українським пілотом Андрієм "Джусом" Пільщиковим, який загинув у трагічній авіакатастрофі у небі над Житомирщиною. Проститься з героєм прийшли його родичі, побратими та відомі особистості.

На скорботному заході побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Його фото та відео передали всю трагічність моменту.

Прощальна церемонія проходила у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. Зранку там зібралися десятки українців, щоб провести в останню путь нашого льотчика.

Покласти квіти до труни загиблого воїна прийшли його родичі, побратими, командири та відомі особи. Серед них, зокрема, улюблена Андрія, український телеведучий та волонтер Сергій Притула, а також блогер та волонтер Меланія Подоляк.

"Телеграф" висловлює щирі співчуття сім’ї загиблого героя.

Нагадаємо, що 25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа за участю двох навчальних літаків Л-39, через що загинули троє українських пілотів.

Раніше ми писали про те, що у ДБР розпочали розслідування обставин авіакатастрофи на Житомирщині. Винним загрожує до 15 років в’язниці.