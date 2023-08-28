Загибель трьох українських пілотів на Житомирщині: ДБР зробило заяву та погрожує в’язницею

Правоохоронці дізнаються про стан літаків перед вильотом

У ДБР розпочали розслідування обставин авіакатастрофи на Житомирщині, під час якої загинули троє українських льотчиків. Кримінальну справу відкрито, а винним загрожує до 15 років ув’язнення.

У пресслужбі відомства зазначили, що, зокрема, особливу увагу приділять вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні спеціалісти проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків". Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів чи підготовки до них (ст. 416 КК України).

"ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе ретельну перевірку для встановлення причин трагедії… Втрата кожного воїна — величезна втрата для усієї країни", — пишуть правоохоронці.

Нагадаємо, що 25 серпня під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинуло 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України: майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін, капітан Андрій "Джус" Пільщиков.

Раніше ми писали про те, що в мережі сумують за загиблим пілотом "Джусом".