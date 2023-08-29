Українські пілоти, які загинули на Житомирщині, отримали нові звання та представлені до нагород

29 серпня Україна вшановує пам’ять військовослужбовців та добровольців, які віддали життя за нашу незалежність та територіальну цілісність

Трьох військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня, представили до державних нагород. Також їм посмертно присвоїли нові військові звання.

Про це повідомив командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук. Символічно, що це сталося у День пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України — 29 серпня.

Майору В’ячеславу Мінці присвоєно звання "підполковник", майору Сергію Проказіну — "підполковник". Капітан Андрій "Джус" Пільщиков отримав звання "майор".

"Згідно з наказом командувача Повітряними Силами ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В'ячеславу Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання "підполковник" (посмертно), капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання "майор", — йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Повітряних сил України.

Крім того, військові пілоти, що загинули на Житомирщині, представлені до державних нагород. Нагадаємо, що 25 серпня під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули три пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України: майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін, капітан Андрій "Джус" Пільщиков.

Примітно, що про нові звання та подання пілотів до нагород стало відомо саме 29 серпня, коли Україна вшановує пам’ять військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за нашу незалежність і територіальну цілісність. Пам’ятна дата була встановлена у 2019 році, символом цього дня є квітка соняшника, оскільки у серпні 2014 року на полях з ними загинуло багато українських воїнів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один із загиблих пілотів — "Джус", не тільки знищив сотні окупантів, а й активно просував на Заході ідею надання Україні літаків F-16. Для цього він провів багато зустрічей з іноземними ЗМІ.