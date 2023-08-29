Украинские пилоты, погибшие на Житомирщине, получили новые звания и представлены к наградам

29 августа Украина чтит память военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за нашу независимость и территориальную целостность

Троих военных пилотов, трагически погибших во время выполнения боевого задания в Житомирской области 25 августа, представил к государственным наградам. Также им посмертно присвоили новые воинские звания.

Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук. Символично, что это произошло в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины - 29 августа.

Майору Вячеславу Минку присвоено звание "подполковник", майору Сергею Проказину — "подполковник". Капитан Андрей "Джус" Пильщиков получил звание "майор".

Пилоты, погибшие на Житомирщине 25 августа

"Согласно приказу командующего Воздушными Силами ВС Украины № 661 от 28 августа 2023 года майорам Вячеславу Минку и Сергею Проказину присвоено воинское звание "подполковник" (посмертно), капитану Андрею Пильщикову присвоено воинское звание "майор", — сказано в сообщении в Telegram-канале Воздушных Сил Украины.

Кроме того, погибшие на Житомирщине военные пилоты представлены к государственным наградам. Напомним, что 25 августа во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли трое пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины: майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин, капитан Андрей "Джус" Пильщиков.

Примечательно, что о новых званиях и представлении пилотов к наградам, стало известно именно 29 августа, когда Украина чтит память военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за нашу независимость и территориальную целостность. Памятная дата была установлена в 2019-м году, символом этого дня является цветок подсолнуха, так как в августе 2014 года на полях с ними пало много украинских воинов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из погибших пилотов — "Джус", не только уничтожил сотни оккупантов, но и активно продвигал на Западе идею предоставления Украине самолетов F-16. Для этого он провел много встреч с иностранными СМИ.