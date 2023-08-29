"На первом же F-16": глава Воздушных сил дал обещание матери "Джуса" (видео)

Женщине пообещали, что ее просьба безусловно будет выполнена

Мать погибшего на Житомирщине пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" обратилась с просьбой к командующему Воздушными силами Вооруженных сил Николаю Олещуку. Есть одна вещь, которую она хочет сделать в память о своем сыне.

Командующий ответил на просьбу, что обязательно выполнит ее. Соответствующее видео было опубликовано во вторник, 29 августа, в Telegram-канале "Украина Сейчас".

"Пообещайте, что я в первом самолете (речь идет об истребителях F-16, поставок которіх ждет Украина, — Ред.) сделаю круг", — сказала мама погибшего военного.

Николай Олещук в свою очередь заверил ее, что, безусловно, ее желание будет исполнено и она сможет сделать это, как только появится возможность.

"Я поднимусь в небо вместо него (своего сына, — Ред.), хорошо?", — добавила женщина.

Трогательное видео заканчивается однозначным согласием командующего сделать то, о чем просит женщина, и объятием в знак выражение поддержки и соболезнования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 августа в Киеве состоялось прощание с Андреем "Джусом" Пильщиковым. Церемония проводилась в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Среди присутствующих был также украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула и блогер и волонтер Мелания Подоляк.