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"На першому ж F-16": глава Повітряних сил дав обіцянку матері "Джуса" (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Мама загиблого воїна звернулася до Миколи Олещука Новина оновлена 29 серпня 2023, 15:08
Мама загиблого воїна звернулася до Миколи Олещука. Фото Скрін із відео

Жінці пообіцяли, що її прохання безумовно буде виконано

Мати загиблого на Житомирщині пілота Андрія Пільщикова із позивним "Джус" звернулася з проханням до командувача Повітряних сил Збройних сил Миколи Олещука. Є одна річ, яку вона хоче зробити на згадку про свого сина.

Командувач відповів на прохання, що обов’язково виконає його. Відповідне відео було опубліковано у вівторок, 29 серпня, у Telegram-каналі "Украна Сейчас".

"Пообіцяйте, що я в першому літаку (йдеться про винищувачів F-16, на поставку яких чекає Україна, — Ред.) зроблю коло", — сказала мама загиблого військового.

Микола Олещук, своєю чергою, запевнив її, що, безумовно, її бажання буде виконано і вона зможе зробити це, як тільки з’явиться можливість.

"Я піднімуся в небо замість нього (свого сина, — Ред.), добре?", — додала жінка.

Зворушливе відео закінчується однозначною згодою командувача зробити те, про що просить жінка, і обіймами на знак вираження підтримки та співчуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 серпня у Києві відбулося прощання з Андрієм "Джусом" Пільщиковим. Церемонія проводилась у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. Серед присутніх був також український волонтер та телеведучий Сергій Притула та блогер та волонтер Меланія Подоляк.

Теги:
#Україна #Матір #Похорон #Прохання #F-16