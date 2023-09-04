Пірат у розшуку, брати живим чи мертвим: Шольц з’явився з пов’язкою на оці, в мережі хвиля мемів

Політик і сам заявляв, що "вже не дочекається, щоби побачити меми"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц травмувався, впавши під час суботньої пробіжки у Постдамі. В результаті у нього на обличчі залишилися синці та садна і тепер він змушений носити пов’язку.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Twitter. Шольц також опублікував першу фотографію після отриманої травми.

"Хоч би як постраждав... Не можу дочекатися, щоб побачити меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є!", - написав канцлер.

Мемів політик все ж таки дочекався, бо з появою в мережі його фото з пов’язкою на оці, користувачі соцмереж придумали безліч смішних фотожаб, у яких сам Шольц став головним героєм.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми та "жаби":

Водночас зазначимо, що з критикою на адресу Шольца виступила голова оборонного Комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман. На своїй сторінці в Twitter вона заявила, що канцлер є єдиним, хто блокує передачу Україні ракет Taurus.

"Чого він чекає? Заради Бога. Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", — написала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина все ніяк не може визначитися із передачею Україні ракет Taurus. При цьому постачання такого виду допомоги було схвалено в парламенті, але уряд країни поки що виступає проти.