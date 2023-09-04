Пират в розыске, брать живым или мертвым: Шольц появился с повязкой на глазу, в сети волна мемов

Политик и сам заявлял, что "уже не дождется, чтобы увидеть мемы"

Канцлер Германии Олаф Шольц травмировался, упав во время субботней пробежки в Постдаме. В результате у него на лице остались синяки и ссадины и теперь он вынужден носить повязку.

Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter. Шольц также опубликовал первую фотографию после полученной им травмы.

"Как бы ни пострадал… Не могу дождаться, чтобы увидеть мемы. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть!", — написал канцлер.

Мемов политик все же дождался, потому как с появлением в сети его фото с повязкой на глазу, пользователи соцсетей придумали множество смешных фотожаб, в которых сам Шольц стал главным героем.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы и "жабы":

В то же время отметим, что с критикой в адрес Шольца выступила глава оборонного Комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман. На своей странице в Twitter она заявила, что канцлер является единственным, кто блокирует передачу Украине ракет Taurus.

"Чего он ждет? Ради Бога. Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", — написала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия все никак не может определиться с передачей Украине ракет Taurus. При этом поставки такого вида помощи были одобрены в парламенте, но правительство страны пока выступает против.