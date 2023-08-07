Германия не может определиться с передачей Украине ракет Taurus

Немецкое правительство опасается, что украинцы будут бить ракетами по российской территории

Вопрос с дальнобойными ракетами Taurus, которые Германия не спешит передавать Украине, все еще остается нерешенным. В парламенте помощь одобрили, но в правительстве пока против.

Как сообщил нардеп Егор Чернев в Facebook, ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он призвал ожидать официальное решения.

По данным Чернева, ракеты Taurus бьют на 500 км, то есть у украинской армии будет возможность охватить все оккупированные территории и аннексированный Крым.

"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения", — сообщил Чернев.

Тогда как известный блогер "Шрайк Ньюс" обратил внимание, что решение о передаче вооружения принимает правительство Германии, а не парламент. Как и ранее, в Бундестаг высказывают опасения по поводу Taurus для Украины.

Так, в Bild сообщают, что немецкое правительство побаиваются ударов Украины по российской территории в случае передачи дальнобойных ракет. Кроме того, у Бундесвера есть лишь 150 из общего числа ракет, готовых к разворачиванию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что немецкие партнеры одобрили новый пакет помощи Украины. В его рамках ожидается передача мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE от компании Rheinmetall.