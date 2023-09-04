Это один человек: в Германии рассказали, кто блокирует передачу Украине дальнобойных ракет

В Бундестаге не одобряют такое поведение своего коллеги

В Германии до сих пор не могут решить вопрос передачи Украине своих дальнобойных ракет Taurus. Все это происходит якобы из-за всего одного человека.

Так, по словам, руководителя комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман, единственный в коалиции, кто сейчас блокирует поставку Taurus Украине — это канцлер Олаф Шольц. Политик отметила, что по её мнению, такая позиция главы ФРГ является "безответственной".

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "В данный момент", однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", — пишет Штрак-Циммерман в Twitter.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Украина может применять дальнобойные немецкие ракеты Tautus против армии рф. Это значительно ослабит российские войска.

Также мы сообщали о том, что в США по-новому заговорили о передаче Киеву ракет ATACMS. Изначально в США уже говорили "нет" на запросы Украины, но затем меняли свою позицию.