Це одна людина: у Німеччині розповіли, хто блокує передачу Україні далекобійних ракет

У Бундестазі не схвалюють таку поведінку свого колеги

У Німеччині й досі не можуть вирішити питання передачі Україні своїх далекобійних ракет Taurus. Все це відбувається нібито через одну людину.

Так, за словами керівника комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, єдиний у коаліції, хто зараз блокує постачання Taurus Україні — це канцлер Олаф Шольц. Політик зазначила, що на її думку, така позиція глави ФРН є "безвідповідальною".

"На даний момент" він не хоче постачати Taurus. "Наразі", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлер Шольц, заради бога! Він один блокує це рішення усередині коаліції. Це безвідповідально", — пише Штрак-Циммерман у Twitter.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як Україна може застосовувати далекобійні німецькі ракети Tautus проти армії рф. Це значно послабить російські війська.

Також ми повідомляли про те, що у США по-новому заговорили про передачу Києву ракет ATACMS. Спочатку в США вже говорили "ні" на запити України, але згодом змінювали свою позицію.