"А накормили бы борщем...": украинцев умилил визит Блинкена в киевский McDonald's

Украинцы шутят, что если бы не фаст-фуд, помощь от США было бы больше

Во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен не только анонсировал миллиардную помощь от США Украине, но и успел посетить ресторан быстрого питания McDonald's. Украинцы в сети умилились таким поведением высокопоставленного американского чиновника.

Видео визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в один из McDonald's Киева публикуют как мировые СМИ, так и украинские Telagram-каналы. Правда посидели политики весьма скромно.

В сопровождении толпы журналистов с камерами и охраны Кулеба и Блинкен зашли в один из киевских McDonald's, которые также популярны и в США. Заказали они себе лишь картошку фри, хотя на кассе им, как и обычно, предлагали взять намного больше. Однако и эту порцию американец не осилил — на фото, которое публикуют в сети, Энтони Блинкен выходит из McDonald's с пачкой картошки фри в руках.

Украинцы пошутили, что если бы американского гостя сводили в "Пузату Хату" (еще один популярный общепит в Украине), то вместе с финансовой помощью Энтони Блинкен предоставил Украине еще больше оружия. А если бы накормили его борщем, то вместо 1 млрд выделили бы сразу 5 млрд долларов.

Также комментаторы не могли обойти стороной тему с публичными выступлениями владимира путина. В сети предположили, что для подобного видео специально для путина построили бы отдельный McDonald's, ну или же он окружил бы только себя одного сразу пятью охранниками.

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