Появились интересные детали визита Зеленского в США: там будут решать важный вопрос

Украинский лидер не ограничится встречей с Джо Байденом

Появились подробности предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Ранее СМИ писали, что украинский лидер отправится в Штаты 21 сентября.

По данным Associated Press, в этот день Зеленский может выступить в Конгрессе. Интересно, что к тому времени там должны начать слушания о предоставлении Украине нового пакета помощи.

"Визит Зеленского происходит в то время, когда Конгресс обсуждает просьбу президента Джо Байдена предоставить Украине военную и гуманитарную помощь на сумму до 24 миллиардов долларов", — пишет источник.

Также агентство заверяет, что Зеленский не ограничится переговорами с Джо Байденом. Его визит в Конгресс подтвердили два источника из числа конгрессменов.

Отметим, что ранее в Офисе президента сообщали о планах Зеленского отправиться в США, где этой осенью состоится Генассамблея ООН.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2022 года Зеленский уже выступал перед Конгрессом США. Тогда украинский лидер совершал свой первый зарубежный визит после начала полномасштабной войны. Во время прошлого выступления Зеленский называл 2023 переломным для войны, а также говорил про важность битвы за Бахмут, который в итоге захватили "вагнеровцы", но сейчас за него идут бои.