Оборона и поднятие минимальных зарплат: Зеленский рассказал о госбюджете Украины на 2024 год

Большую часть денег Украина потратит на оборону и производство нового оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко на тему бюджета на 2024 год. Глава государства подчеркнул, что оборона и безопасность по-прежнему остаются главнейшими приоритетами.

Об этом он заявил во время вечернего обращения к украинцам. По его словам, на безопасность страны выделят не меньше, чем в 2023 году, то есть 1 трлн 600 млрд гривен минимум.

Отметим, что согласно данным Минфина, в 2023 году на оборону Украины было предусмотрено 1 141,1 млрд грн (1 трлн 141 млрд 100 млн гривен) или 18,2% ВВП. Кроме того, серьезная сумма в бюджете будет заложена на оборонно-промышленный комплекс, а именно производство оружия в Украине, а также на БПЛА.

"Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать", — отметил Владимир Зеленский.

Еще одним бюджетным приоритетом станет поддержка ветеранов войны, а также социальные расходы. На это будет выделено минимум 469 млрд гривен. В сфере здравоохранения будут предусмотрены дополнительные средства в размере 24 млрд гривен вдобавок к сумме, потраченной в 2023 году. Также добавят средства на систему образования, особенно на поддержку учителей и преподавателей.

"Закладываем необходимые средства на цифровизацию, включая нашу "Мрію" – новый инструмент для детей, родителей, учителей, который мы уже предварительно представили. В следующем году "Мрія" должна заработать по полной и стать доступной украинцам в каждом уголке мира", — добавил президент.

Индексация пенсий в Украине в 2024 году тоже будет проведена, как и предусмотрено законом, в марте. Помимо этого, в бюджет добавят очень важный экономический акцент — стимулирование экономики, а именно производств, рабочих мест, инвестиций. По словам Зеленского, это как раз то, что нужно, чтобы Украина могла быстрее восстановиться. Детали этого стимулирования позже представят чиновники.

"Это и то, что касается подключения к электросетям для инвесторов и продолжения грантовых программ, ипотечных программ, развитие украинских индустриальных парков", — добавил Зеленский.

Также в Украине повысят минимальную зарплату в 2024 году. Зеленский уже поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы это произошло в первом полугодии следующего года. Но сумму повышения президент не назвал.

"Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, очертить время завершения этой войны. Нашей победой. Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика, которая сможет давать украинцам необходимые рабочие места. Социальные функции государства, которые должны выполняться. Государственный функционал, прежде всего цифровой функционал, который должен становиться более современным, чем где бы то ни было в Европе. Все это наши инструменты, чтобы приблизить победу Украины", — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в российском бюджете не хватает денег на спорт. В сети считают, что у Минспорта были бы деньги, если бы власти рф не тратили миллиарды на войну в Украине.