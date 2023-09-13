Оборона та підвищення мінімальних зарплат: Зеленський розповів про держбюджет України на 2024 рік

Більшість грошей Україна витратить на оборону та виробництво нової зброї

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком на тему бюджету на 2024 рік. Глава держави наголосив, що оборона та безпека, як і раніше, залишаються найголовнішими пріоритетами.

Про це він заявив під час вечірнього звернення до українців. За його словами, на безпеку країни виділять не менше ніж у 2023 році, тобто 1 трлн 600 млрд гривень мінімум.

Зазначимо, що, згідно з даними Мінфіну, у 2023 році на оборону України було передбачено 1 141,1 млрд грн (1 трлн 141 млрд 100 млн гривень) або 18,2% ВВП. Крім того, серйозну суму в бюджеті буде закладено на оборонно-промисловий комплекс, а саме виробництво зброї в Україні, а також на БПЛА.

"Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано — на виробництво зброї, якою займається Мінстратегпром, і на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я все це підтримуватиму", — зазначив Володимир Зеленський.

Ще одним бюджетним пріоритетом стане підтримка ветеранів війни та соціальні витрати. На це буде виділено щонайменше 469 млрд гривень. У сфері охорони здоров’я будуть передбачені додаткові кошти у розмірі 24 млрд гривень на додаток до суми, витраченої у 2023 році. Також додадуть кошти на систему освіти, особливо на підтримку вчителів та викладачів.

"Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включаючи нашу "Мрію" – новий інструмент для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року "Мрія" має запрацювати на повну і стати доступною українцям у кожному куточку світу", — додав президент.

Індексація пенсій в Україні у 2024 році також буде проведена, як і передбачено законом, у березні. Крім того, до бюджету додадуть дуже важливий економічний акцент — стимулювання економіки, а саме виробництв, робочих місць, інвестицій. За словами Зеленського, це саме те, що потрібно, щоб Україна могла швидше відновитись. Деталі цього стимулювання згодом представлять чиновники.

"Це і те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів та продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків", - додав Зеленський.

Також в Україні підвищать мінімальну зарплату у 2024 році. Зеленський вже доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб це сталося у першому півріччі наступного року. Та суму підвищення президент не назвав.

"Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, окреслити час завершення цієї війни. Нашою перемогою. Наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей. Наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робочі місця. Соціальні функції держави, які мають виконуватися. Державний функціонал, насамперед цифровий функціонал, який має ставати сучаснішим, ніж будь-де в Європі. Все це наші інструменти, щоб наблизити перемогу України", — резюмував Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у російському бюджеті не вистачає грошей на спорт. У мережі вважають, що Мінспорт мав би гроші, якби влада рф не витрачала мільярди на війну в Україні.