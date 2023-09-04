Сховатися ніде: США заблокували величезну суму російських активів в інших країнах

Генеральна прокуратура Штатів працює на позбавлення російської військової машини додаткового фінансування

За період від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну Сполучені Штати Америки працюють над санкціями та конфіскацією активів країни-агресора. Наразі заарештовано понад 1 млрд доларів російських активів в інших країнах.

Про це заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако для CBS News. Її підрозділ очолює робочу групу KleptoCapture, створену в 2022 році для забезпечення санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх активів.

"Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде", — заявила Ліза Монако.

Заступниця генерального прокурора США також додала, що в цій справі задіяні не тільки США, але й іноземні партнери, вона бачить згуртованість міжнародного співтовариства, яке об’єдналося, щоб ізолювати путінський режим.

Наразі Україна разом з іноземними партнерами працює над можливістю конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, які знаходяться на рахунках банків у країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відновлення України, а це майже 500 млн доларів.

Раніше "Телеграф" писав, як Україна стягуватиме з рф компенсації за завдані війною збитки.