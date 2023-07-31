Мова може йти про заарештовані активи на десятки мільйонів рублів

Активи українського бізнесмена Ріната Ахметова заарештували у росії у справі про фінансування українських військових. Сталося це в рамках кримінальної справи про фінансування тероризму (ч. 1.1 ст. 205.1 КК рф) яке завели в росії проти найбагатшого українця за версією Forbes.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ". Російські ЗМІ заявляють, що до початку повномасштабного вторгнення Ахметов фінансував "загони націоналістів на Донбасі".

"З квітня 2022 року невстановлені особи з числа керівників та бенефіціарів компанії SCM Holdings Limited (до нього входить зокрема гірничо-металургійна група "Метінвест"), зареєстрованої на Британських Віргінських островах, фінансували українську армію, а також батальйон "Азов", в тому числі за рахунок коштів, що надходили з росії", — сказано в повідомленні.

Як вважають представники росЗМІ, йдеться про десятки мільйонів рублів. За інформацією видання, гроші перераховувалися з розрахункового рахунку московського ТОВ "Метінвест Євразія" — збутової структури "Метінвесту" — до Першого міжнародного українського банку, кінцевим бенефіціаром якого є Ахметов. У росії бояться, що російська кредитна установа могла спонсорувати не лише ЗСУ, а й якісь "націоналістичні батальйони", тому правоохоронці просять суд заарештувати активи "російської доньки Ахметова" з подальшою їхньою конфіскацією.

Примітно, що "Метінвест Євразія" володіє пансіонатом "Гірник" у Краснодарському краї та ТОВ "Білгородметалоснаб" у Білгороді.

Нагадаємо, що ще восени 2022 року Рінат Ахметов і Вадим Новинський прийняли рішення про ліквідацію своєї "білоруської доньки" Metinvest Distribution та "осійської доньки" Metinvest Eurasia. Про це розповів СЕО Групи Метінвесту Юрій Риженков в інтерв'ю НВ. Рішення було ухвалено одразу після того, як 24 лютого 2022 року росія офіційно вторглася в Україну. Компаніям дали інструкцію з ліквідації, а співробітники або звільнилися самі, або звільнили їх у зв'язку з припиненням діяльності.