Речь может идти об арестованных активах на десятки миллионов рублей

Активы украинского бизнесмена Рината Ахметова арестовали в россии по делу о финансировании украинских военных. Произошло это в рамках уголовного дела о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК рф) кторое завели в россии против самого богатого украинца по версии Forbes.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ". Российские СМИ заявляют, что до начала полномашстабного вторжения Ахметов финансировал "отряды националистов на Донбассе".

"С апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в него входит в том числе горно-металлургическая группа "Метинвест"), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон "Азов", в том числе за счет средств, поступавших из россии", — сказано в сообщении.

Как считают представители росСМИ, речь идет о десятках миллионов рублей. По информации издания, деньги перечислялись с расчетного счета московского ООО "Метинвест Евразия" — сбытовой структуры "Метинвеста" — в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого является Ахметов. В россии боятся, что российское кредитное учреждение могло спонсировать не только ВСУ, но и какие-то "националистические батальоны", поэтому правоохранители просят суд арестовать активы "российской дочки Ахметова" с дальнейшей их конфискацией.

Примечательно, что "Метинвест Евразия" владует пансионатом "Горняк" в Краснодарском крае и ООО "Белгородметаллоснаб" в Белгороде. После 24 февраля 2022 года прибыль комании существенно сократилась — на 74%, а убиток составил 1,9 млрд рублей.

Напомним, Ринат Ахметов инициирует арбитраж против рф за захваченные активы в Донецкой и Луганской областях. Он будет требовать возмещения причиненных ему убытков.