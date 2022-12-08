Ахметов рассказал, каким образом он заработал свой первый капитал

По словам Ахметова, его бизнес больше всего пострадал из-за войны

Самый богатый гражданин Украины бизнесмен Ринат Ахметов рассказал о том, как ему удалось заработать свой первый капитал.

Так, в интервью американскому изданию The Washington Post, Ахметов заявил, что свой первый капитал игрой в карты, а именно в "Подкидного дурака".

"Честно вам скажу, свой первый капитал я заработал игрой в карты. И вот что я узнал: карты — это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать", — передает издание слова Ахметова.

При этом отмечается, что его товарищ нардеп Сергей Тарута называет бизнесмена одним из лучших игроков в СССР.

"Он был одним из пяти или шести лучших карточных игроков в Советском Союзе и ездил на соревнования", — заявил Тарута.

Ахметов на такие заявления ответил, что Тарута преувеличивает. Однако, при этом отметил, что, когда ему было 20 лет он действительно играл в популярную тогда карточную игру под названием "Подкидной дурак".

В материале отмечается, что по данным Forbes, после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале состояние Ахметова упало с 7,6 млрд долларов до 4,3 млрд долларов. А в 2012 году, до того, как россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины, где у Ахметова также были многочисленные активы, журнал оценил его состояние в 16 миллиардов долларов.

Также в интервью The Washington Post которая разбиралось в системе олигархов и процессе деолигархизации в Украине, бизнесмен возразил, чтобы его называли олигархом.

"Я не олигарх. Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом. Я крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик в Украине", — передает издание слова Ахметова.

Также, по словам Ахметова, его бизнес больше всего пострадал из-за войны.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналисты рассказали о встрече Ахметова и Зеленского в канун войны с россией.

Также мы сообщали о том, что известно о доходах украинского миллиардера Рината Ахметова.