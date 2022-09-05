"Такого Ахметова я еще не видел": журналисты рассказали о встрече Зеленского с бизнесменами 23 февраля

Встреча президента Зеленского с представителями крупного бизнеса 23 февраля оказала на предпринимателей и топ-менеджеров слишком успокаивающее влияние

Буквально в канун войны, 23 февраля, стало известно, что украинский бизнес начал массово поддерживать большими суммами волонтеров, в частности фонд "Вернись живым". В этот же день президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших частных компаний государства. "Украинская правда" узнала подробности встречи.

Для того чтобы пообщаться с главой государства из заграницы вернулись Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Кроме того, Банковую посетили Галина Герега, Сергей Тарута, Геннадий Боголюбов, Геннадий Корбан, Борис Колесников, Андрей Ставницер, Олег Гороховский и многие другие. Принимали их достаточно скромно, в частности, попросили сдать представителям Управления госохраны телефоны и часы.

Участникам встречи запомнилась шутка, направленная на владельца маркетплейса "Rozetka" Владислава Чечеткина: "Влад, знаешь, почему россияне не прорвутся на Киев? Потому что застрянут на складах "Rozetka". Присутствовавших на встрече она изрядно насмешила, а уж через несколько дней российские танки наступали на Бровары именно через логистический хаб этого маркетплейса.

Когда в зале, где обычно заседает Совет национальной безопасности и обороны, около 18:00 появился Зеленский, собравшиеся отметили его цвет лица, который описали как "такого желтого нездорового цвета". "Сразу говорю, что собрал вас не для того, чтобы просить денег. Сейчас очень важно, чтобы вы помогли государству. Прошу вас поддерживать экономику и поддерживать свои коллективы. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы разрешить конфликт по дипломатическому пути", — сказал он, когда пресс-служба покинула встречу. И добавил, что власти используют все возможные каналы.

Кроме Зеленского, в зале присутствовали председатель ОПУ Андрей Ермак, премьер Денис Шмигаль, первый помощник президента Андрей Шефир, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов, тогдашний руководитель СБУ Иван Баканов, министры обороны Алексей Резников и внутренних дел Денис Монастырский, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Одной из самых успокаивающих собравшиеся назвали речь главкома ВСУ Залужного, который заверил, что армия готова к любому развитию событий.

Когда же после него заговорил Ахметов, присутствующие отметили его обеспокоенный вид. "Он раскраснелся и несколько раз повторил: "Самое важное – это сохранить наших людей", — рассказал один из представителей крупного бизнеса, который описал "УП" события в тот вечер. "После Ахметова о важности мира говорил Пинчук, а впоследствии слово взял Новинский, обратился в сторону президента: "Мы делаем все возможное, чтобы найти мирное решение", — пишет издание.

При этом собеседники "УП" рассказали, что братья Суркисы тихо передали своим соседям: "В четыре утра все начнется", имея в виду наступление россиян. Но в микрофон для всех собравшихся говорить этого не стали.

Наиболее ценную идею, по мнению собравшихся, высказал соучредитель "Monobank" Олег Гороховский. Он предложил как можно скорее поднять денежное довольствие для военнослужащих. "Для того чтобы люди были готовы защищать, они должны быть мотивированы. Правильно было бы поставить зарплату условно в 100 тысяч гривен, и тогда человек будет понимать, за что он рискует", – сказал он, по словам очевидцев. Особенно идея пришлась по душе Зеленскому.

Встреча завершилась после 19:00. Часть участников еще пообщалась с прессой, остальные постарались поскорее покинуть Банковую. Но общее впечатление было таким, что разговор с властями успокоил представителей бизнеса.

"Нам тогда никто не сказал, что будет полномасштабная война. Даже намека не было! Вы думаете, мы бы так вальяжно и радостно выходили из Офиса тогда? Я бы не тратил времени на разговоры под ОПУ или какие-то второстепенные дела, а семью вывозил бы", – рассказал изданию один из топ-менеджеров.

В свою очередь глава ГУР Буданов отметил, что всего бизнесменам не пересказали, поскольку у них нет доступа к государственной тайне. "Но я достаточно прямо говорил, так что уровень угрозы было несложно понять", – заявил он.

По некоторым данным, Аметов после этой встречи успокоился настолько, что уехал не в аэропорт, а в баню, где пробыл до поздней ночи. Сам бизнесмен заверил, что отправился не в баню, а на ужин. "Вечерами в баню я вообще не хожу. И никого я не убеждал, что вторжения не будет", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", киевский предприниматель Гарик Корогодский заявил, что во время войны порядочнее банкротиться, чем богатеть, ведь бизнес должен разделять убытки государства.