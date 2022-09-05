"Такого Ахметова я ще не бачив": журналісти розповіли про зустріч Зеленського з бізнесменами 23 лютого

Зустріч президента Зеленського з представниками великого бізнесу 23 лютого мала на підприємців та топ-менеджерів занадто заспокійливий вплив — ЗМІ

Буквально напередодні війни, 23 лютого, стало відомо, що український бізнес почав масово підтримувати великими сумами волонтерів, зокрема фонд "Повернись живим". У той же день президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками та топ-менеджерами найбільших приватних компаній держави. "Українська правда" дізналась подробиці тієї зустрічі.

Для того, щоби поспілкуватись із головою держави із закордону повернулись Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Окрім того, на Банкову завітали Галина Герега, Сергій Тарута, Геннадій Боголюбов, Геннадій Корбан, Борис Колесніков, Андрій Ставніцер, Олег Гороховський та багато інших. Приймали їх досить скромно, зокрема попросили здати представникам Управління держохорони телефони та годинники.

Учасникам зустрічі запам’ятався жарт, спрямований на власника маркетплейса "Rozetka" Владислава Чечоткіна: "Владе, знаєш, чому росіяни не прорвуться на Київ? Тому що застрягнуть на складах "Rozetkа". Присутніх на зустрічі він добряче насмішив, а уже за кілька днів російські танки наступали на Бровари саме через логістичний хаб цього маркетплейсу.

Коли в залі, де зазвичай засідає Рада національної безпеки та оборони, близько 18:00 зявився Зеленський, присутні відзначили його колір обличчя, який описали як "такого жовтого нездорового кольору". "Відразу кажу, що зібрав вас не для того, щоб просити грошей. Зараз дуже важливо, щоб ви допомогли державі. Прошу вас підтримувати економіку та підтримувати свої колективи. Зі свого боку ми зробимо все можливе, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом", — сказав він, коли прес-служба покинула зустріч. І додав, що влада використовує усі можливі канали.

Окрім Зеленського в залі були присутні голова ОПУ Андрій Єрмак, прем'єр Денис Шмигаль, перший помічник президента Андрій Шефір, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов, тодішній керівник СБУ Іван Баканов, міністри оборони Олексій Резніков і внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Однією з найбільш заспокійливих присутні назвали промову головкома ЗСУ Залужного, який запевнив, що армія готова до будь-якого розвитку подій.

Натомість, коли після нього заговорив Ахметов, присутні відзначили його занепокоєний вигляд. "Він розчервонівся і кілька разів повторив: "Найважливіше – це зберегти наших людей", — розповів один із представників крупного бізнесу, який описав "УП" події того вечора. "Після Ахметова про важливість миру говорив Пінчук, а згодом слово взяв Новинський, який звернувся у бік президента: "Ми робимо все можливе, щоб віднайти мирне рішення", — пише видання.

При цьому співбесідники "УП" розповіли, що брати Суркіси тихо передали своїм сусідам: "О четвертій ранку все почнеться", маючи на увазі наступ росіян. Але у мікрофон для всіх присутніх казати цього не стали.

Найбільш цінну ідею, на думку присутніх, висловив співзасновник "Monobank" Олег Гороховський. Він запропонував якомога швидше підняти грошове забезпечення для військовослужбовців. "Для того, щоб люди були готові захищати, вони мають бути вмотивовані. Правильно було б поставити зарплату умовно у 100 тисяч гривень, і тоді людина розумітиме, за що вона ризикує", – сказав він, за словами очевидців. Особливо ідея припала до душі Зеленському.

Зустріч закінчилась після 19:00. Частина учасників ще поспілкувалась із пресою, решта постарались якомога швидше покинути Банкову. Але загальне враження було таким, що розмова з владою заспокоїла представників бізнесу.

"Нам тоді ніхто не сказав, що буде повномасштабна війна. Навіть натяку не було! Ви думаєте, ми б так вальяжно і радісно виходили з Офісу тоді? Я б не витрачав часу на розмови під ОПУ чи якісь другорядні справи, а сім'ю вивозив би", – розповів виданню один із топ-менеджерів.

У свою чергу голова ГУР Буданов зазначив, що всього бізнесменам не переповіли, оскільки у них немає доступу до державної таємниці. "Але я досить прямо говорив, так що рівень загрози було нескладно зрозуміти", – заявив він.

За деякими даними, Аметов після цієї зустрічі заспокоївся настільки, що поїхав не в аеропорт, а до лазні, де буцімто пробув до пізньої ночі. Сам бізнесмен запевнив, що вирушив не до лазні, а на вечерю. "Вечорами до лазні я взагалі не ходжу. І нікого я не переконував, що вторгнення не буде", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", київський підприємець Гарік Корогодський заявив, що під час війни порядніше банкрутувати, ніж багатіти, адже бізнес має розділяти збитки держави.