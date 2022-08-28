Український бізнесмен, письменник, блогер та меценат Гарік Корогодський звернувся до представників бізнесу

Фрази, що сьогодні звучать фальшиво.

- Гарику, ми не можемо піти на такі умови. У нас негативна EBITDA.

– Якщо ми погодимося, наш заробіток ледве покриє наші витрати. Бовтатимемося в районі операційного нуля.

Якось тато сказав мені:

- Гарику, є часи, коли банкрутувати порядніше, ніж багатіти.

Я тоді ні**я не зрозумів, але в книгу включив, як правило Отрадного.

І тільки зараз дійшло.

Дорогі бізнесмени! Ми зараз не заробляємо. Ми ділимо збитки. Наш обов’язок – розділити їх те, щоб вижити та зберегти максимум робочих місць, поки армія воює.

І максимально у цьому армії допомогти.

Операційний нуль, кажете…

Джерело: Фейсбук Гаріка Корогодського

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