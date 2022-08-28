Украинский бизнесмен, писатель, блогер и меценат Гарик Корогодский обратился к представителям бизнеса

Фразы, которые сегодня звучат фальшиво.

– Гарик, мы не можем пойти на такие условия. У нас при этом отрицательная EBITDA.

– Если мы согласимся, наш заработок едва покроет наши расходы. Будем болтаться в районе операционного ноля.

Однажды папа сказал мне:

– Гарик, есть времена, когда банкротиться порядочней, чем богатеть.

Я тогда ни**я не понял, но в книгу включил, как правило Отрадного.

И только сейчас дошло.

Дорогие бизнесмены! Мы сейчас не зарабатываем. Мы делим убытки. Наша обязанность – разделить их так, чтоб выжить и сохранить максимум рабочих мест, пока армия воюет.

И максимально в этом армии помочь.

Операционный ноль, говорите…

Источник: Фейсбук Гарика Корогодского

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