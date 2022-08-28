Есть времена, когда банкротиться порядочней, чем богатеть - Гарик Корогодский
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Украинский бизнесмен, писатель, блогер и меценат Гарик Корогодский обратился к представителям бизнеса
Фразы, которые сегодня звучат фальшиво.
– Гарик, мы не можем пойти на такие условия. У нас при этом отрицательная EBITDA.
– Если мы согласимся, наш заработок едва покроет наши расходы. Будем болтаться в районе операционного ноля.
Однажды папа сказал мне:
– Гарик, есть времена, когда банкротиться порядочней, чем богатеть.
Я тогда ни**я не понял, но в книгу включил, как правило Отрадного.
И только сейчас дошло.
Дорогие бизнесмены! Мы сейчас не зарабатываем. Мы делим убытки. Наша обязанность – разделить их так, чтоб выжить и сохранить максимум рабочих мест, пока армия воюет.
И максимально в этом армии помочь.
Операционный ноль, говорите…
Источник: Фейсбук Гарика Корогодского
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