Харьков после войны останется без инвесторов: известный бизнесмен дал прогноз

Для якорных инвестиций компании будут выбирать другие города в Украине

Харьков — один из тех украинских городов, которые ежедневно находятся под огнем врага. Часть города, в том числе и в историческом центре, превратилась в руины. Многие харьковчане эвакуировались, но часть — возвращается и город снова оживает. Работает транспорт, крупные сети магазинов, восстанавливается часть малого бизнеса.

Но работать в тех условиях, в которых находится Харьков — невозможно, считает бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов. В интервью "Телеграфу" он рассказал о ситуации в деловой сфере города, своем бизнесе, перспективах послевоенного восстановления.

Бизнесу в Харькове тяжело, рассказывает Сапронов, по оценкам мэра города Игоря Терехова, в Харькове работает менее 10% предпринимателей. Цена недвижимости в городе фактически — нулевая, ведь неизвестно сохранится ли имущество, работать в таких условиях — невозможно: "Мы сидим или машина едет — может прилететь прямо сейчас", — отмечает Сапронов.

Убытки для бизнеса продолжаются. Например, на гольф курорте Superior, который принадлежит Сапронову, ликвидировали более 20 воронок на поле, часть — разминировали ГСЧС. Чтобы поддерживать поля, их нужно поливать и стричь — этим занимается специальный персонал, а также в подвале отеля продолжают жить люди. Они пришли туда на вторые сутки из-за того, что негде жить.

Но даже в послевоенное время в Харькове будет непросто. По мнению Сапронова, якорные инвесторы в Харьков не зайдут. "Никто не придёт из якорных инвесторов в Харьков. Придут, может быть, в Полтаву, в Днепр, в западные области, в Киев. У нас будет очень тяжело", — отмечает бизнесмен. Но есть и определенная перспектива для малого бизнеса. Если в Харьков вернутся все его жители, а это более полутора миллионов человек будет нагрузка на внутреннее потребление. В Украине в среднем доля малого бизнеса не превышает 30%, тогда как Харьков может вынужденно прийти к международному показателю в 55%.

"Все будет хорошо для Харькова и малый бизнес будет работать. Будут работать кафешки, будут работать услуги. Да, может мы не будем иметь здесь крупных заводов или проектов Илона Маска, наверняка не будем, но у нас нормальные перспективы", — считает бизнесмен.

Напомним, сложность с обстрелами Харькова заключается в том, что россияне из-за близости линии фронта и российской территории используют для обстрелов города реактивные системы залпового огня.

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Предстоящая зима для города может стать сложной — часть области остается под российским контролем, продолжаются военные действия. Отопительный сезон в городе под угрозой из-за того, что оккупанты повреждают критическую инфраструктуру. "Телеграф" рассказывал, какие альтернативы центральному отоплению есть в Украине.