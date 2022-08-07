ПВО бессильна: в Воздушных силах объяснили, почему так страдают Харьков и Николаев

Россияне для обстрелов используют "Грады" и "Смерчи"

Российские оккупанты ежедневно поливают огнем прифронтовые города Харьков и Николаев, уничтожая инфраструктуру и убивая местных жителей. Поэтому граждане просили Зеленского увеличить количество систем ПВО, и президент передал этот вопрос на контроль главнокомандующего ВСУ. Однако в командовании Воздушных сил объяснили, что россияне избивают по городам из реактивной артиллерии.

Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев". По его словам, россияне бьют по прифронтовым городам из такого оружия, которое нужно уничтожать в местах, откуда ведется огонь, а не из систем ПВО.

"Прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле с территории, подконтрольной российским войскам, именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО – бессильна", — сообщил спикер командования Воздушных сил.

По словам Юрия Игната, реактивная артиллерия не сбивается и зенитно-ракетными комплексами, ведь они предназначены для совсем других воздушных целей. Из "Града", например, 40 реактивных снарядов вылетает в считанные минуты. Поэтому надо громить противника в тех местах, откуда он наносит эти удары. В Воздушных силах подчеркнули, что для этого необходимо усиление вооружения от международных партнеров.

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