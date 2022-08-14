Харків після війни залишиться без інвесторів: відомий бізнесмен дав прогноз

Для якірних інвестицій компанії вибиратимуть інші міста в Україні

Харків — одне з тих українських міст, котрі щодня перебувають під вогнем ворога. Частина міста, зокрема й у історичному центрі, перетворилася на руїни. Багато харків’ян евакуювалися, але частина — повертається і місто знову оживає. Працює транспорт, великі мережі магазинів, відновлюється частина бізнесу.

Але працювати в тих умовах, в яких знаходиться Харків, неможливо, вважає бізнесмен і волонтер Юрій Сапронов. В інтерв’ю "Телеграфу"він розповів про ситуацію в діловій сфері міста, свій бізнес, перспективи післявоєнного відновлення.

Бізнесу у Харкові важко, розповідає Сапронов, за оцінками мера міста Ігоря Терехова, у Харкові працює менше ніж 10% підприємців. Ціна нерухомості в місті фактично — нульова, адже невідомо чи майно збережеться, працювати в таких умовах — неможливо: "Ми сидимо або машина їде — може прилетіти прямо зараз", — зазначає Сапронов.

Збитки для бізнесу продовжуються. Наприклад, на гольф курорті Superior, який належить Сапронову, ліквідували понад 20 воронок на полі, частину розмінували ДСНС. Щоб підтримувати поля, їх треба поливати та стригти – цим займається спеціальний персонал, а також у підвалі готелю продовжують жити люди. Вони прийшли туди на другу добу через те, що ніде жити.

Але навіть у післявоєнний час у Харкові буде непросто. На думку Сапронова, якірні інвестори до Харкова не зайдуть. "Ніхто не прийде з якірних інвесторів до Харкова. Прийдуть, можливо, до Полтави, до Дніпра, до західних областей, до Києва. У нас буде дуже важко", — зазначає бізнесмен. Але є певна перспектива для малого бізнесу. Якщо до Харкова повернуться всі його мешканці, а це понад півтора мільйона людей буде навантаження на внутрішнє споживання. В Україні в середньому частка малого бізнесу не перевищує 30%, тоді як Харків може вимушено дійти до міжнародного показника у 55%.

"Все буде добре для Харкова і малий бізнес працюватиме. Працюватимуть кафешки, працюватимуть послуги. Так, може, ми не матимемо тут великих заводів або проєктів Ілона Маска, напевно не будемо, але у нас нормальні перспективи", — вважає бізнесмен.

Нагадаємо, складність із обстрілами Харкова полягає в тому, що росіяни через близькість лінії фронту та російської території використовують для обстрілів міста реактивні системи залпового вогню.

Майбутня зима для міста може стати складною — частина області залишається під російським контролем, продовжуються воєнні дії. Опалювальний сезон у місті під загрозою через те, що окупанти ушкоджують критичну інфраструктуру. "Телеграф" розповідав, які альтернативи центральному опаленню є в Україні.