Рішучий удар ЗСУ має бути непередбачуваним - Денис Попович
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 121
Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" дав прогноз, чого чекати на фронті найближчим часом
Напередодні 170-го дня з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ситуація на фронтах залишається напруженою і складнопрогнозованою.
На сьогоднішній день активні бойові дії відбуваються в районі Донецька, на лінії Авдіївка-Піски, а також у районі Бахмута.
Противник намагатиметься там наступати, проте навряд чи досягне суттєвих успіхів, якими варто було б назвати вихід, що давно анонсується, до адмінкордонів Донецької області.
У відповідь ми наступаємо в Харківській області, але темпи цього поступу поки що не набагато вищі, ніж у противника в Донецькій.
У Херсонській області сторони чекають на активні дії одна від одної, але при цьому українська сторона перебуває в більш вигідній позиції, оскільки саме ми завдаємо ударів по мостах, центрах зосередження військ, складаї і командних пунктах, паралізуючи наступальну активність ворога.
Така ситуація зберігатиметься найближчими днями – прогнозувати, де ЗСУ завдадуть рішучого удару дуже складно. Це, мабуть, і добре, бо такий удар і має бути непередбачуваним.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.