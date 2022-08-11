Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" дав прогноз, чого чекати на фронті найближчим часом

Напередодні 170-го дня з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ситуація на фронтах залишається напруженою і складнопрогнозованою.

На сьогоднішній день активні бойові дії відбуваються в районі Донецька, на лінії Авдіївка-Піски, а також у районі Бахмута.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Чому росіяни кинули такі сили на Піски та Авдіївку Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Противник намагатиметься там наступати, проте навряд чи досягне суттєвих успіхів, якими варто було б назвати вихід, що давно анонсується, до адмінкордонів Донецької області.

У відповідь ми наступаємо в Харківській області, але темпи цього поступу поки що не набагато вищі, ніж у противника в Донецькій.

У Херсонській області сторони чекають на активні дії одна від одної, але при цьому українська сторона перебуває в більш вигідній позиції, оскільки саме ми завдаємо ударів по мостах, центрах зосередження військ, складаї і командних пунктах, паралізуючи наступальну активність ворога.

Така ситуація зберігатиметься найближчими днями – прогнозувати, де ЗСУ завдадуть рішучого удару дуже складно. Це, мабуть, і добре, бо такий удар і має бути непередбачуваним.