Українські компанії передають мільйони гривень для боротьби з армією РФ: у мережі справжній флешмоб

Український бізнес масово переказує гроші на армію.

На тлі визнання Росією незалежними так званих "ЛДНР" та офіційного запровадження військ на окупований Донбас, український бізнес передає мільйони гривень на боротьбу з агресором.

Так один із найбільших благодійних фондів з підтримки армії "Повернися живим" за останню добу отримав рекордну фінансову підтримку.

Найбільший внесок зробив засновник IT-платформи DOU Максим Іщенко – він одним платежем пожертвував військовим 5 млн. грн.

На своїй сторінці у Facebook Іщенко опублікував квитанцію про переказ платежу.

"В інтерв’ю ДОУ Олег Карпенко з фонду Повернись Живим сказав, що їхня мета з фандрайзингу на цей рік 25 млн. З урахуванням останніх подій думаю 25 млн треба зібрати не за рік, а за місяць. А ще краще до кінця цього місяця", — підписав пост ІТ-підприємець.

Користувачі схвалили такий вчинок і зазначили, що це "краще тисячі слів".

Зазначимо, що "Повернися живим" — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, його у 2014 році заснував IT-фахівець із Києва Віталій Дейнега. Кожен бажаючий може перерахувати гроші за допомогою спеціальної платформи.

Зазначимо, що 22 лютого президент Володимир Зеленський оголосив запровадження податкових канікул в Україні. А 23 лютого заплановано зустріч із представниками великого бізнесу.