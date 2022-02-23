Рус

Українські компанії передають мільйони гривень для боротьби з армією РФ: у мережі справжній флешмоб

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
356
ВСУ Новина оновлена 23 лютого 2022, 09:14
ВСУ

Український бізнес масово переказує гроші на армію.

На тлі визнання Росією незалежними так званих "ЛДНР" та офіційного запровадження військ на окупований Донбас, український бізнес передає мільйони гривень на боротьбу з агресором.

Так один із найбільших благодійних фондів з підтримки армії "Повернися живим" за останню добу отримав рекордну фінансову підтримку.

Найбільший внесок зробив засновник IT-платформи DOU Максим Іщенко – він одним платежем пожертвував військовим 5 млн. грн.

На своїй сторінці у Facebook Іщенко опублікував квитанцію про переказ платежу.

"В інтерв’ю ДОУ Олег Карпенко з фонду Повернись Живим сказав, що їхня мета з фандрайзингу на цей рік 25 млн. З урахуванням останніх подій думаю 25 млн треба зібрати не за рік, а за місяць. А ще краще до кінця цього місяця", — підписав пост ІТ-підприємець.

Користувачі схвалили такий вчинок і зазначили, що це "краще тисячі слів".

Зазначимо, що "Повернися живим" — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, його у 2014 році заснував IT-фахівець із Києва Віталій Дейнега. Кожен бажаючий може перерахувати гроші за допомогою спеціальної платформи.

Зазначимо, що 22 лютого президент Володимир Зеленський оголосив запровадження податкових канікул в Україні. А 23 лютого заплановано зустріч із представниками великого бізнесу.

Теги:
#Бізнес #Донбас #Володимир Зеленський #ОРДЛО
Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки)
Суспільство
Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки)
Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки)
Дата публікації
Категорія
Президент України оголосив призов резервістів
Зеленський призиває до ЗСУ частину українців: кому, коли і куди треба з’явитися
Дата публікації
Категорія
Дані зберігаються на серверах
Якщо Росія захопить Київ: влада розповіла про знищення даних українців
Дата публікації
Категорія
Саміт по Україні не відбудеться, як було заплановано
Зустрічі Блінкен-Лавров та Путін-Байден скасували: що говорять у Білому Домі
Дата публікації
Категорія
ВСУ
Українські компанії передають мільйони гривень для боротьби з армією РФ: у мережі справжній флешмоб