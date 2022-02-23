"Куди побіжиш, якщо війна?": українці підкорили TikTok патріотичним трендом під пісню Kalush (відео)

У патріотичному флешмобі українці показують, що готові захищати Батьківщину.

Український сегмент TikTok завоював новий патріотичний тренд. Щойно встиг вщухнути шум навколо найпопулярнішого серед українців флешмобу під пісню "Батько наш Бандера", як на зміну йому прийшов новий. Цього разу українці записують патріотичні відео під пісню гурту Kalush Orchestra "Стефанія", з якою він представить нашу країну на Євробаченні.

Якщо відсортувати відео в TikTok за цією піснею, можна побачити безліч роликів, де користувачі відповідають на питання "Куди ти побіжиш, якщо почнеться війна?". Більшість користувачів відповідають на нього, багатозначно показуючи дозвіл на зброю, даючи зрозуміти таким чином, що вони готові захищати свою Батьківщину і нікуди тікати не збираються.

У деяких відео користувачі показують не дозвіл на носіння зброї, а українські краєвиди, даючи всьому світу побачити красу своєї Батьківщини. Такі відео стали справжнім трендом в українському сегменті TikTok та набирають десятки та навіть сотні тисяч переглядів. Користувачі залишають під ними безліч захоплених коментарів.

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