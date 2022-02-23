"Куда побежишь, если война?": украинцы покорили TikTok патриотическим трендом под песню Kalush (видео)

В патриотическом флешмобе украинцы показывают, что готовы защищать свою Родину.

Украинский сегмент TikTok захватил новый патриотический тренд. Едва успел утихнуть шум вокруг популярнейшего среди украинцев флешмоба под песню "Батько наш Бандера", как на смену ему пришел новый. На этот раз украинцы записывают патриотические видео под песню группы Kalush Orchestra "Стефания", с которой она представит нашу страну на Евровидении.

Если отсортировать видео в TikTok по этой песне, можно увидеть множество роликов, где пользователи отвечают на вопрос "Куда ты побежишь, если начнется война?". Большинство пользователей отвечают на него, многозначительно показывая разрешение на оружие, давая понять таким образом, что они готовы защищать свою Родину и никуда бежать не собираются.

В некоторых видео пользователи показывают не разрешение на ношение оружие, а украинские пейзажи, давая всему миру увидеть красоту своей Родины. Такие видео стали настоящим трендом в украинском сегменте TikTok и набирают десятки и даже сотни тысяч просмотров. Пользователи оставляют под ними массу восхищенных комментариев.

Как сообщал "Телеграф", признание Путиным псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" вызвало массовую негативную реакцию известных людей. Так, шоумен Анатолий Анатолич едко потроллил российских пропагандистов. Украинская поэтесса Лина Костенко назвала Путина "маленьким серым человечком", а российская актриса Лия Ахеджакова отметила, что последствия такого решения будут очень тяжелыми.