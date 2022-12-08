Ахметов розповів, яким чином він заробив свій перший капітал

За словами Ахметова, його бізнес найбільше постраждав через війну

Найбагатший громадянин України бізнесмен Рінат Ахметов розповів, як йому вдалося заробити свій перший капітал.

Так, в інтерв’ю американському виданню The Washington Post, Ахметов заявив, що свій перший капітал грою в карти, а саме в "Підкидного дурня".

"Чесно вам скажу, свій перший капітал я заробив грою в карти. І ось що я дізнався: карти — це тактика та стратегія, аналітичний склад розуму, практичний підхід та здатність перемагати", — передає видання слова Ахметова.

При цьому зазначається, що його товариш нардеп Сергій Тарута називає бізнесмена одним із найкращих гравців у СРСР.

"Він був одним із п’яти чи шести найкращих карткових гравців у Радянському Союзі і їздив на змагання", — заявив Тарута.

Ахметов на такі заяви відповів, що Тарута перебільшує. Однак, при цьому зазначив, що коли йому було 20 років він дійсно грав у популярну тоді карткову гру під назвою "Підкидний дурень".

У матеріалі зазначається, що за даними Forbes, після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому статки Ахметова впали з 7,6 млрд доларів до 4,3 млрд доларів. А в 2012 році, до того, як росія анексувала Крим і підтримала сепаратистів на сході України, де Ахметов також мав численні активи, журнал оцінив його статки в 16 мільярдів доларів.

Також в інтерв’ю The Washington Post, яке розбиралося в системі олігархів та процесі деолігархізації в Україні, бізнесмен заперечив, щоб його називали олігархом.

"Я не олігарх. Я ніколи не був і не збираюся бути олігархом. Я найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків в Україні", — передає видання слова Ахметова.

Також, за словами Ахметова, його бізнес найбільше постраждав через війну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналісти розповіли про зустріч Ахметова та Зеленського напередодні війни з росією.

Також ми повідомляли, що відомо про доходи українського мільярдера Ріната Ахметова.