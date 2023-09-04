Спрятаться негде: США заблокировали огромную сумму российских активов в других странах

Генеральная прокуратура Штатов работает на лишение российской военной машины дополнительного финансирования

За период после начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину Соединенные Штаты Америки работают над санкциями и конфискацией активов страны-агрессора. В настоящее время арестовано более 1 млрд долларов российских активов в других странах.

Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако для CBS News. Ее подразделение возглавляет рабочую группу KleptoCapture, созданную в 2022 году для обеспечения санкций против российских олигархов и поиска их активов.

"Мы задерживали самолеты в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. Также выдвинули обвинения в отмывании денег в Великобритании. Таким образом, мы показали, что спрятаться негде", — заявила Лиза Монако.

Заместитель генерального прокурора США также добавила, что в этом деле задействованы не только США, но и иностранные партнеры, она видит сплоченность объединившегося международного сообщества, чтобы изолировать путинский режим.

Украина вместе с иностранными партнерами работает над возможностью конфисковать замороженные российские активы, в том числе, и государственные, которые находятся на счетах банков в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины, а это около 500 млн долларов.

Ранее "Телеграф" писал, как Украина будет взимать с РФ компенсации за нанесенный войной ущерб.