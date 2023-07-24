Привлекли 1,6 млрд гривен для ВСУ: СМИ проанализировали достижения и неудачи в работе АРМА

Нацагентству удалось сохранить ряд важных активов, арестованных у российских собственников, а также – конвертировать средства от продажи имущества оккупантов в помощь для Вооруженных Сил Украины.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) за год привлекло 1,6 млрд гривен для нужд Вооруженных Сил Украины. Средства, вырученные из продажи арестованных активов, в частности – российских собственников и коллаборантов, – конвертировали в облигации и возложили на специальный счет – благодаря механизму, который в мае прошлого года приняла Верховная Рада. Об этом говорится в материале "Полтора миллиарда для ВСУ и сохраненные предприятия: действительно ли АРМА – неэффективный орган?" , который опубликовало издание "Деловая столица".

В статье отмечают, что в последние месяцы АРМА становилось объектом острой критики, а представители власти заявляли о намерении ликвидировать орган. Работу Нацагентства называли непрозрачной и неэффективной, его руководители регулярно становились фигурантами уголовных производств (двое из трех бывших руководителей АРМА подозреваются в делах о растрате средств). "Деловая столица" проанализировала самые распространенные претензии к АРМА и пришла к выводу, что в некоторых случаях критика справедливая, в других — чрезмерная. Так, от Нацагентства требуют наполнения Государственного бюджета, что не относится к его функциям.

“Главная задача органа – сохранить арестованный актив, который без организации управления будет потерян. В Нацагентстве также отмечают, что оценка стоимости того или иного актива в СМИ часто не совпадает с рыночной стоимостью в конкретное время и в конкретных условиях. Арестованный судом актив автоматически становится токсичным для любого потенциального инвестора. Управителю нужно быть готовым к противодействию со стороны собственника (а арест актива – это временная мера и право собственности не отменяет), в запуск и развитие актива придется вкладывать значительные средства, и все – без гарантии того, что завтра суд не отменит арест и актив не придется возвращать”, – отмечают в материале.

Другая претензия к АРМА – закрытие реестра арестованных активов после начала полномасштабной агрессии рф, не позволяющее заинтересованному бизнесу своевременно получать информацию об активах, которые могут быть выставлены на продажу. Впрочем, как отмечают в статье, реестр закрыли по настоянию Госспецсвязи, Службы безопасности Украины и Департамента киберполиции НПУ, а не по инициативе АРМА. В то же время Нацагентство критикуют за проведение торгов на частных площадках вместо государственного "Прозорро.Продажи".

"Деловая столица" отмечает, что, несмотря на проблемы, существуют и положительные кейсы, когда назначение управляющего для арестованных активов позволяет сохранить предприятие и привлечь средства для Госбюджета. В частности, в пример приводят передачу сети автозаправок Glusco, связанной с Виктором Медведчуком, в управление "Нефтегаз Ойл Трейдинг".

“Получив актив в июне прошлого года, управляющий провел ребрендинг, сменив название сети на U.Go. За год возобновили работу 79 автозаправочных станций, в том числе – в прифронтовых и деоккупированных районах”, – говорится в статье.

Другой пример – один из крупнейших в Украине производителей стирального порошка "Винницабытхим" (ТМ "Ушастый нянь"), принадлежащий российскому АО "Невская косметика". Предприятие было арестовано и в декабре 2022 года передано в управление ООО "Крайтекс-Сервис" — дистрибьютору бытовой химии, косметики и средств гигиены. Если управляющему удастся возобновить работу компании, рынок бытовой химии пополнит отечественный товар, а бюджет получит сотни миллионов гривен.

Напомним, 19 июля глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума заявила, что орган устранил все технические препятствия для открытия реестра арестованных активов и обратился в Кабмин о возобновлении публичного доступа к реестру. В АРМА подчеркнули, что хотят повысить уровень прозрачности своей работы.