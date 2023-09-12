Зеленский "обратился" к россиянам на немецком: новая нейросеть набирает популярность (видео)

Технология позволяет кому угодно получить личный "дипфейк"

Компания HeyGen представила инновационную разработку, с помощью которой можно создавать собственные "гиперреалистичные видео-реплики" на иностранных языках. При этом нейросеть сохраняет голос и имитирует движения губ.

Пример такого ролика в своем выложил телеграм-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. На видео заявление главы государства Владимира Зеленского годовалой давности искусственный интеллект перевел на иностранный язык.

Пример работы HeyGen

Пользователь может бесплатно конвертировать видео от 30 до 59 секунд. Если ролик будет длиннее – придется заплатить. Нейросеть HeyGen умеет работать с восемью языками. Перевод займет 20-30 минут. Время обработки будет завесить от загрузки сервера. Стоит отметить, что на сервисе есть определенные ограничения. Блокируется видео, призывающее к насилию.

По словам гендиректора компании Джошуа Сю, инновационный инструмент создан для сотрудничества с образовательными проектами, ютуберами и сферой кино. Но пока он носит развлекательный формат.

Ранее сообщалось, что россияне замаскировали очередной фейк под "немецкую социалку".