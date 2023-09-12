Зеленський "звернувся" до росіян німецькою: нова нейромережа набирає популярності (відео)

Технологія дозволяє будь-кому отримати особистий "дипфейк"

Компанія HeyGen представила інноваційну розробку, за допомогою якої можна створювати власні "гіперреалістичні відео-репліки" іноземними мовами. При цьому нейромережа зберігає голос та імітує рухи губ.

Приклад такого ролика у своєму телеграм-каналі виклав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. На відео заяву глави держави Володимира Зеленського однорічної давнини штучний інтелект переклав іноземною мовою.

Приклад роботи HeyGen

Користувач може безкоштовно конвертувати відео від 30 до 59 секунд. Якщо ролик буде довшим – доведеться заплатити. Нейросітка HeyGen вміє працювати з вісьмома мовами. Переклад триватиме 20-30 хвилин. Час обробки буде залежити від завантаження сервера. На сайті є певні обмеження. Блокуються відео, які закликають до насильства.

За словами гендиректора компанії Джошуа Сю, інноваційний інструмент створено для співпраці з освітніми проектами, ютуберами та сферою кіно. Але поки що він носить розважальний формат.

Раніше повідомлялося, що росіяни замаскували черговий фейк під "німецьку соціалку".