"Хайль Зеленський": росіяни замаскували черговий фейк під "німецьку соціалку" (відео)

На сайті партії, від імені якої знято нібито ролик, його немає

У мережі розповсюджують відеоролик, який нібито було знято німецькою ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" для соціальної реклами. Однак пізніше з’ясувалося, що так званий "соціальний ролик" знімали за участю акторів із росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Основний посил ролика полягає в тому, що, допомагаючи Україні, Німеччина обкрадає своїх мешканців.

Так, на відео маленький хлопчик відчинив двері після дзвінка. На порозі стояли люди у військовій формі, які зайшли до будинку та почали скидати у мішки все, що є у родини: статуетки, їжу з холодильника, предмети інтер’єру та телевізор. У підписі до ролика сказано, що всі предмети побуту вилучаються для потреб України.

Коли тато, мама та хлопчик залишилися в порожній квартирі, то їх змусили сказати: "Хайль Зеленський", а потім з'явилося повідомлення про те, що Німеччина виділила Україні вже 22 млрд євро. Примітно, що німецька преса не публікує цей відеоролик, та на сайті самої партії "Альтернатива для Німеччини" його теж немає.

Журналісти "Радіо Свободи" з’ясували, що насправді всі учасники "німецького соціального ролика" є російськими акторами, які зараз продовжують жити в країні. Так, роль чоловіка відіграв Валентин Воробйов, дружини – Юлія Конюхова, жінку у формі – Юлія Мандріко, солдата – Ігор Алексєєв. А мати хлопчика Святослава, який зіграв німця, написала в соцмережах, що ролик був знятий телеканалом Russia Today.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна відповіла росіянам на їхній фейк про ніби-то масштабне виробництво БПЛА. В мережі показали величезну партіє дронів, яка незабаром надійде на фронт.