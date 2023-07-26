"Хайль Зеленский": россияне замаскировали очередной фейк под "немецкую социалку" (видео)

На сайте партии, от имени которой снят якобы ролик, его нет

В сети распространяют видеоролик, который якобы был снят немецкой ультраправой партией "Альтернатива для Германии" для социальной рекламы. Однако позже выяснилось, что так называемый "социальный ролик" снимали при участии актеров из россии.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Основной посыл ролика заключается в том, что, помогая Украине, Германия обворовывает своих жителей.

Так, на видео маленький мальчик открыл дверь после звонка. На пороге стояли люди в военной форме, которые зашли в дом и начали скидывать в мешки все, что есть у семьи: статуэтки, еду из холодильника, предметы интерьера и телевизор. В подписи к ролику сказано, что все предметы быта изымаются для "нужд Украины".

Когда папа, мама и мальчик остались в пустой квартире, то их заставили сказать: "Хайль Зеленский", а затем последовало сообщение о том, что Германия выделила Украине уже 22 млрд евро. Примечательно, что немецкая пресса не публикует этот видеоролик, да на сайте самой партии "Альтернатива для Германии" его тоже нет.

Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что на самом деле все участники "немецкого социального ролика" являются российскими актерами, которые сейчас продолжают жить в стране. Так, роль мужа сыграл Валентин Воробьев, жены — Юлия Конюхова, женщину в форме — Юлия Мандрико, солдата — Игорь Алексеев. А мама мальчика Святослава, который сыграл немца, написала в соцсетях, что ролик был снят телеканалом Russia Today.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина ответила россиянам на их фейк о якобы масштабном производстве БПЛА. В сети показали огромную партию дронов, которая вскоре поступит на фронт.