Масштабы впечатляют: Украина ответила роспропаганде, хвастающейся фейковым производством БПЛА

"Армия дронов" превратилась в системную государственную программу

После того, как россияне показали свое "масштабное" производство беспилотников, которое, к слову, оказалось, по большей части, фейковым, в Украине выпустили свой ответ. Уровень собственного производства БПЛА продемонстрировала пресс-служба "United24" в честь годовщины создания "Армии дронов".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров вместе с главой Госспецсвязи Юрием Щиголем рассказали, что "Армия дронов" превратилась в системную государственную программу, благодаря которой производство отечественных беспилотников выросло в десятки, а в некоторых случаях и сотни раз.

В подтверждение этому чиновники показали огромную партию БПЛА, которые уже 27 июля отправятся на фронт для поддержки контрнаступления.

Из них, к слову, "Армия дронов" выложила красноречивое послание для оккупантов "Нех*й шастать!".

Уже в собственном Telegram-канале Федоров рассказал подробнее о новой закупке. По его словам, новая партия состоит из 1700 единиц летательных аппаратов.

"Среди них — ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать враждебные цели", — рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине сейчас разворачивается полноценная "война дронов", и в некоторых аспектах Украина пока отстает от врага.