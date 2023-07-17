Часть пропаганды или реальное оружие: стоит ли бояться дрон-камикадзе "Ланцет"

Сюжет о сотнях тысячах произведенных дронов явная пропаганда, но кое-что настораживает

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" стали серьезной проблемой для бойцов ВСУ на передовой. Именно этот барражирующий боеприпас в июне уничтожил первый танк Leopard-2, стоящий на вооружении ВСУ. Тем более что оккупанты наращивают их производство.

Как указывают Telegram-каналы, производство этих дронов-камикадзе выросло втрое, якобы произведены 200 тысяч, а будет — миллион.

Вместе с тем военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что заявления оккупантов явно преувеличены и рассчитаны на пропагандистский эффект.

По его словам, сюжет явно снимался одном и том же помещении, которое эпичностью партий, исчисляемых тысячами, не впечатляло. Так, на стендах он насчитал всего 39 "Ланцетов" разного типа и неизвестной степени готовности.

Склад готовой продукции

Хотя говорят об огромных производственных площадях предприятия, реально показывают в основном офисные помещения, а производственных всего два, на них ведётся сборка "Ланцетов" ручным способом.

"Абсолютно никакой автоматизации процессов — ручной труд и крепостные. И каковы реальные темпы и масштабы такого производства?", — задается вопросом Александр Коваленко.

Кроме того, все "Ланцеты" явно хранятся в одном помещении, оборудованном зеркалами, что создает зрительную иллюзию больших площадей, но чревато травматизмом рабочих. Зато такой прием очень удобен для того, чтобы за счет отражений "увеличить" число дронов на складе.

"Ланцет" и вправду стал бичом зоны боевых действий. Это проблема, которую весьма трудно решить имеющимися средствами и обеспечить 100% противодействие ему. Но, благодаря этому репортажу, становится понятным, что масштабы производства "Ланцетов" куда более ограниченные, чем могло показаться на первый взгляд. Они ограничены по времени и по количеству производимой продукции. А сами производственные процессы — это ручной труд", — резюмирует Александр Коваленко.

При этом он подчеркивает, что в россии явно уделяется повышенное внимание производству барражирующих боеприпасов на медийном уровне. И потому следует ожидать роста производства "Ланцетов".

В целом же, как отмечают командиры ВСУ, в настоящий момент разворачивается полноценная "война дронов", и в некоторых аспектах Украина пока отстает от врага.