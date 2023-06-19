Российский дрон-камикадзе впервые уничтожил танк Leopard: о чем это говорит

Стоит ли танкистам ВСУ опасаться российских дронов

В ходе контрнаступления ВСУ случаются не только успехи, но у досадные поражения. Так, в одном из боев ударом российского дрона-камикадзе "Ланцет-3" был уничтожен немецкий танк Leopard-2.

Об этом сообщает YouTube-канал "Военное телевидение", добавляя что это — первый танк, ставший жертвой удара "Ланцета".

Как писал "Телеграф", использование нового дрона (впервые представлен в 2019 году) оккупанты резко активизировали осенью 2022 года. Хотя пропагандисты и заявляли о его высокой эффективности, например, несмотря на заявленные семь попаданий в танки, ни один из них не был уничтожен.

Это объяснялось слабостью боевой части "Ланцета-3" включавшего всего 3 кг взрывчатки. При этом общий вес дрона составлял до 12 кг, дальность полета в 40-70 км и время пребывания в воздухе до 40 минут.

Как сообщал ранее военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, оккупанты усовершенствовали "Ланцет-3", усилив кумулятивную боевую часть, изменив структуру планера, а также применив более современную оптику. Вероятно, именно такой усовершенствованный дрон и поразил украинский Leopard-2.

Но стоит ли ВСУ бояться массового применения подобных дронов?

Как отмечал ранее тот же Александр Коваленко, в "Ланцете" используют хоть и мощный (пробитие до 200 мм брони) кумулятивный заряд КЗ-6, но он еще советский. А значит, своего массового и нового средства для борьбы с танками для долгой войны у рф просто нет.

Но что еще интереснее, сами оккупанты жалуются, что "Ланцет" просто не разбирает, по кому бить и часто атакует "своих" же.

А тем временем ВСУ получат португальские беспилотники Tekever AR3, которые позволят нашим военным вести наблюдение за противником на поле боя.