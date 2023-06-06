Бьют своих же: оккупант пожаловался матери, что дрон "Ланцет" врезался в Урал и покалечил солдат

Мать оккупанта не могла поверить, чтобы российский беспилотник мог покалечить своих же солдат

У российских оккупантов не перестают случать конфузы на фронте. Сначала они берут в плен друг друга, а после своими же дронами атакуют технику и калечат побратимов.

Одной из таких историй поделились в Telegram-канале Bochkala_WAR. На аудиозаписи российский солдат жалуется, что их дрон "Ланцет" попал в автомобиль со своими солдатами.

Так, мать позвонила сыну на фронт и поинтересовалась, как у него дела, так как он давно не выходил на связь. Оккупант не стал долго тянуть и рассказал все как на духу. По его словам, кто-то из российских солдат запустил "из рогатки" (специальная установка для запуска БПЛА — Ред) дрон "Ланцет". Все бы ничего, но он врезался в ближайшее авто, в котором находились их побратимы. Примечательно, что весь разговор с мамой у оккупанта состоит из отборного мата, который преобладает над культурной речью.

"Ланцет этот дурацкий попал в мой Урал. Я грузился, а они стали за мной и запустили с рогатки дрон. Он мне попал в борт, пацанов побил. Теперь я виноват", — рассказал оккупант.

Мать была удивлена, услышав, что российский беспилотник покалечил российских солдат. Она заявила, что такого не может быть, ведь у оккупантов "хорошие беспилотники". Женщина предположила, что он был сломанный, на что сын матом ответил, что "бред это собачий, а не беспилотник". Также мать поинтересовалась, почему виновным оказался ее сын, а не те, кто запустил БПЛА, на что мужчина ей ответил "я не знаю, командир сказал".

Комментаторы высмеяли эту абсурдную ситуацию:

Припарковался в неположенном месте.

Почему они при мамах так матерятся страшно? Каждый нормальный человек знает, что при мамке ничего нельзя. Еще одно доказательство того, что москали не люди. Факты говорят о себе.

Расстреляли его и тех, кто из рогатки пулял и командира тоже. Так по скрепному деды из НКВД только так и делали.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика. Строго 18+

Для справки

БПЛА "Ланцет" — это барражирующий беспилотный боеприпас, который впервые был представлен в 2019 году. Он предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу противника. Его запас хода составляет 30–40 минут, а взлетная масса от 5 до 12 кг. Летать он может на расстояние от 40 до 70 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Брянской области россияне сбили свой самолет и несколько вертолетов. Позже выяснилось, чтобы были сбиты два вертлета Ми-8, самолеты Су-34 и Су-35 на общую сумму пимерно 90 млн долларов.