В Украине рождается война нового поколения: что беспокоит офицеров ВСУ

Динамика "войны дронов" набирает обороты"

Украина и, к сожалению, россия все чаще прибегают к использованию дронов для своих атак. Это оружие входит в активную боевую фазу, становясь полноценным участником всех боевых действий, что меняет их характер и динамику. Это уже беспокоит украинских военных.

О войне нового поколения и последних тенденциях на фронте рассказал "Телеграфу" руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран.

По его словам, сейчас уже можно констатировать, что в Украине зарождается война нового поколения, в основе которой противостояние сил специальных операций (ССО), дронов и война в информационном пространстве (ИПСО и кибервойска).

"Если действия ССО и кибервойск не столь заметны, то ситуация вокруг дронов доминирует во всех сферах жизни. Как с нашей стороны, так, к сожалению, и с российской. Дроны используют во всех трех пространствах (воздух, земля, вода), как на фронте, так и далеко за его линией. И с каждым днем динамика "войны дронов" набирает обороты", — говорит Таран.

Он отметил, что если на первом этапе войны БПЛА – это была довольно узкая, специализированная история (как правило, гражданские дроны, выполнявшие разведку, доразведку, корректировку), то начиная с августа прошлого года ситуация кардинально меняется.

"Дроны входят в активную боевую фазу, становясь полноценными участниками всех боевых действий. В настоящее время украинские и российские беспилотники активно атакуют военную и гражданскую инфраструктуру – склады, энергетические объекты, месторасположения военных подразделений. К сожалению, у россии, в отличие от нас, очень большая линейка дронов тактического и оперативного уровня. Кроме пресловутых Shahed, "Орланов" и Lancet ("Ланцет"), у них есть множество других вариантов", — подчеркивает офицер, добавляя, что его очень беспокоит прорыв в создании FPV-дронов, достигнутый врагом за последние полгода. "Все это оказывает существенное влияние на характер, динамику, течение боевых действий".

Больше об особенностях войны беспилотников вы можете прочитать в полной версии интервью Виктора Тарана "Телеграфу" под названием "Война дронов: что делает Украина, пока россия тратит миллиарды".

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай сделал шаг навстречу российским оккупантам по поводу дронов.